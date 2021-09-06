İyi Partili Türkkan: Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer, neden ant içmeden göreve başlamıştır?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ant içmeden göreve başlamasını TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Anayasa’ya göre Bakanların ant içerek göreve başlaması gerekirken 6 Ağustos 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na atanan Mahmut Özer neden ant içmeden göreve başlamıştır?” diye sordu.

Türkkan, yeni Milli Eğitim Bakanı Özer’in ant içmeden göreve başlaması hakkında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Resmi Gazete’de 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na Mahmut Özer’in atandığını anımsatan Türkkan, Anayasa’nın 106. maddesinde “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ant içerler” hükmü yer almasına rağmen, TBMM tatilde olduğu için Özer’in ant içmeden göreve başladığına işaret etti.

Türkkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a şu soruları yöneltti: