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İyi Partili Türkkan, Maraş'taki 'piknik'te kullanılan devlet kaynakalarını açıkladı

"Sanırsınız sepette domates, peynir ekmek; bindiler minibüse, gittiler"

17 Kasım 2020 17:06

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların Kapalı Maraş'ta yaptıkları "piknik" organizasyonunda kullanılan kaynakları açıkladı. Türkkan'ın verdiği bilgilere göre, 6 uçak, 1 jet kullanıldı.

İyi Partili Türkkan, Erdoğan ile Bahçeli'nin gerçekleştirdiği piknikte kullanılan kaynakları açıkladı. Sosyal medya bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Kıbrıs Maraş'a piknik yapmaya gittiler ya; sanırsınız sepette domates, peynir ekmek; bindiler minibüse, gittiler" diyerek şu kaynakların kullanıldığını ifade etti: 

"Erdoğan 1 uçak, Bahçeli 1 uçak, bakanlar ve heyet 1 uçak, korumalar 2 uçak, arabalar için 1 nakliye uçağı, Çavuşoğlu 1 jet." 

Türkkan sözlerini, "Vatandaşına IBAN gönderip, para isteyen devlet bu" şeklinde soslandırdı.

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