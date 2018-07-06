İyi Partili Türkkan: “Bedelli çıkmazsa askere gitmem” diyor ama 4 yıl askerlik yapan Lefter'i Rum diyerek aklınca aşağılamaktan geri durmuyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Süper Lig 2018-2019 sezonuna Fenerbahçeli efsanevi futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in isminin verilmesini eleştiren bir Twitter kullanıcısına tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Lefter'in 4 yıl askerlik yaptığını hatırlatan Türkkan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rum diyerek aklınca aşağıladığı Türk vatandaşı Lefter, gönüllü gittiği Diyarbakır’da dört yıl askerlik yaptı. Burak ise; “bedelli çıkmazsa askere gitmem” diyor ama Lefter’i aşağılamaktan geri durmuyor" dedi.