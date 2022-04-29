İyi Partili Türkkan: Bahçeli’nin görevlendirmesi ile Taksim Meydanı’nda bir bildiri okuduk ve hükûmeti istifaya davet ettik

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gezi parkı eylemlerini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. “Önemli bazı anekdotlar paylaşacağım bu akşam” diyerek paylaşımlarda bulunan Türkkan, “Sayın Bahçeli’nin görevlendirmesi ile şimdi TBMM Bşk. Vek. olan Celal Adan, Genel Bşk. Yard. Atilla Kaya, İstanbul Mv. Ali Torlak ve ben 1 Haziran 2013’de Taksim Meydanı’nda biber gazının genizleri yakan havasını soluyarak bir bildiri okuduk ve Hükümeti istifaya davet ettik” hatırlatması yaptı.

Gezi davasında Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye ise 18’er yıl hapis cezası verilmesi Gezi Direniş tartışmalarını yeniden başlattı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Direnişi’ni “Cami’de içki içtiler” iddiasıyla hedef alırken; MHP Lideri Devlet Bahçeli de Gezi’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin açıklamaları sonrası İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Gezi eylemleri sırasında MHP’nin aldığı pozisyonu hatırlatan Türkkan, “13 yaşındaki Berkin Elvan, başına isabet eden plastik mermi ile hayatını kaybetti. O günlerde Sayın Bahçeli, ölen Berkin’in ardından, üzüntülerini belirten ve bu cinayeti kınayan tweet mesajı yayınladı” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin talimatı ile 1 Haziran’da Gezi Parkı’na gittiklerini ve hükümeti istifaya davet ettiklerini belirten Türkkan, “Sayın Bahçeli’nin görevlendirmesi ile şimdi TBMM Bşk. Vek. olan Celal Adan, Genel Bşk. Yard. Atilla Kaya, İstanbul Mv. Ali Torlak ve ben 1 Haziran 2013’de Taksim Meydanı’nda biber gazının genizleri yakan havasını soluyarak bir bildiri okuduk ve Hükümeti istifaya davet ettik” diye yazdı.

Türkkan, “Şimdi zamanın ruhuna uygun konuşanlara, Sayın Akşener’i karalamaya kalkanlara Gezi’den kalan bu anımı sizlerle paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.

Muammer Güler ile diyaloğunu da yazdı

Ayrıca Türkkan dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile arasında geçen diyaloğu şöyle paylaştı:

“Gezi Parkında ağaçların kesilmesine karşı gelen gençlerin protestoları başladığında, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’e rastladım muhalefet kulisinde. ‘Bu gençlerin bu öfkelerini dindirmek gerek, yoksa protestoların büyüyeceğini görüyorum’ dedim. ‘Bunun da yolu belli ve çok kolay; gidecek Taksim’e Başbakan Erdoğan, gençlerin kurduğu çadırlardan birine oturup onlarla çay içecek ve bu ağaçlar kesilmeyecek, deyip onları kucaklayacak’ dedim. Muammer Güler; ‘doğru diyorsun ama Başbakan gitmez, söylemek de kolay değil’ diye cevap verdi. ‘O zaman bu sıkıntı büyür ve başta PKK bunu kullanır’ diye de uyardım.”