İyi Partili Taylan Yıldız, belgeyi paylaştı: Kanal İstanbul anketinde 250 bin sahte oy satın alınmış!

İBB'nin İyi Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız, Twitter üzerinden yaptığı Kanal İstanbul anketinde, parayla 'evet' oyu kullandırıldığını söyledi.

ANKA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı ikinci toplantısı Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. AKP'lilerin "internetçi arkadaş" dediği İyi Partili Taylan Yıldız, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, İstanbul’un anayasasının bu projeyle delinmek istendiğini söyledi.

Yıldız, gençlerin de bu projeye karşı çıktığını ve sosyal medya üzerinden “Kanal İstanbul’u destekliyor musunuz" diye anket yaptığını, yüzde 97 hayır çıktığını söyledi. Yıldız, ancak ankete meclis konuşmasında kullanacağı notu düşerek bir hata yaptığını dile getirdi. Nitekim, takipçilerinin de trollerin para verip anketin seyrini değiştireceği uyarısında bulunduğunu anlatan Yıldız, “5 bin lira, 10 bin lira verip 50 bin oy satın alan insanlar dolar dediler. Öyle de oldu. Şu an evet yüzde 53, hayır yüzde 46” dedi.

Yıldız, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise sahte oy satın alındığına dair belge paylaştı. Yıldız, "Vatandaşın Kanal İstanbul'a tepkisinden korktuğunuz için bot hesaplarla sahte oy kullanıyorsunuz demiştim. İtiraz ettiniz. Ben belgesiz konuşmam. 250.000 sahte oy satın almışsınız. İnternetçi abiniz öğrenemez mi sandınız?" dedi.