İyi Partili Tatlıoğlu'ndan 2019 bütçesine tepki: Seçim bütçesi bu!

İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda bugün başlayacak 2019 yılı bütçesinin Türkiye’nin içinde bulunduğu pozisyonu düzeltecek ve ülkenin gerçek ekonomik durumuyla yüzleşen bir bütçe olmadığını söyledi. Bütçenin, orta ve dar kesimin uzun vadede, orta vadede pozisyonlarını güçlendirecek bir öngörüsü bulunmadığına dikkati çeken Tatlıoğlu, “Bu bütçe tamamen 31 Mart’a kadar toplumun pozisyonunu daha kötüleştirmeme üzerine kurulmuş, bastırılmış bir enflasyon ve ertelenmiş bir enflasyon bütçesi bu” diye konuştu.

Türkiye’de denge bozumunu derinleştirecek bir bütçe tablosuna dikkat çeken Tatlıoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (ETAM)’nin 2016 yılında çocuklar üzerine yaptığı bir araştırmada bu çalışma yapıldığında yaklaşık 18 milyon çocuktan 7 milyon 510 bin çocuğun yetersiz ısınma nedeniyle üşüdüklerinin ortaya çıktığını söyledi.

İyi Partili Tatlıoğlu, T24’ün bütçenin dar gelirliye neler getireceği sorularına şu değerlendirmeleri yaptı:

“Harcamaların yüzde 75’i personel ve transfere gidiyor”

Bu bütçe orta vadeli bir düzenleme öngörmüyor tam bir seçim bütçesi bu. Harcamaların yüzde 75’i personel ve transfer harcaması. O nedenle 90’lı yılların bütçelerine benzemeye başladı. Orta kesimin ve dar kesimin uzun vadede hatta orta vadede pozisyonlarını güçlendirecek bir öngörüsü yok bütçenin tamamen 31 Mart’a kadar toplumun pozisyonunu daha kötüleştirmeme üzerine kurulmuş, bastırılmış bir enflasyon ve ertelenmiş bir enflasyon bütçesi bu. 961 milyar liralık bir bütçe öngörülüyor ancak bunu gelir tarafından bir tutarlılık yok. 80 milyar liralık bir açık öngörülüyor bu açık ve gelir kalemlerinde bir tutarlılık yok.

“2019 yılının ekonomik durumum 2018’den daha iyi olmayacak”

Dolayısıyla Türkiye’de denge bozumunu deriştirecek bir bütçe bu. Toplam dengede bir bozukluk var, ekonomik olarak da böyle bu 24 Haziran’dan sonra kendini gösterdi şimdi 31 Mart için biraz enflasyon ayağı ertelenebilir, bastırılmış bir pozisyon var. Gerçekten 2019 yılının ekonomik durumum 2018’den daha iyi olmayacak. Büyüme tahmini 2.3 ama uluslararası tahminler 0.4. Bu orta ve dar gelirliler için büyük bir sıkıntı.

Bu bütçe Türkiye’nin içinde bulunduğu pozisyonu düzeltecek bir bütçe değil. Türkiye’nin gerçek ekonomik durumuyla yüzleşen bir bütçe değil. Asgari ücretli bizim de öngörümüz gerçekten yüzde 25 civarında bir artışın olması gerekmekte. Zaten tarafsız hesaplamalarda yüzde 24 enflasyon var. Buna uygun bir zam olması lazım. Türkiye’nin bugünkü durumuna uygun bir bütçe yapalım diye bir teklifimiz var.

"7 milyon 510 bin çocuk üşüyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (ETAM) tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma. Türkiye'de 22,9 milyon çocuk var, bu çalışma yapıldığında aşağı yukarı 18 milyon çocuktan 7 milyon 510 bini üşüyor.