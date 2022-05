İyi Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin olarak, "Seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur" dedi.

Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AKP ile MHP'nin ortak imzası ile Meclis'e sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatlıoğlu, İyi Parti'nin Türk siyasi hayatına girmesinin ardından AKP'nin TBMM'deki gücünü kaybettiğini belirterek, "2019'da da iktidar büyükşehirlerdeki siyasal gücünü kaybetmiştir. Şimdi sıra bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın tasfiyesidir. Bu görünmektedir" dedi.

Çok partili sisteme girildikten sonra Türkiye'de farklı seçim sistemlerinin denendiğini hatırlatan Tatlıoğlu, "Ama seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Bu değişiklik neticesinde yine akıbet aynı olacaktır. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur." diye konuştu.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

Tatlıoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, Türkiye'nin diplomatik çabalarına vurgu yaptı. Tatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Sorunun uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde çözülmesini arzu etmekteyiz. Bu kapsamda Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygıya çağırıyor ve Rusya'yı işgal ettiği topraklardan bir an önce çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye her aklı başında ülke gibi bölgesindeki kavgaları kovmak ve istikrarı sağlamak için her türlü gayreti göstermelidir" (DHA)