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İyi Partili Tatlıoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması: CHP ile birlikte bir Millet İttifakı'nın paydaşları olarak sürece devam ediyoruz; temennimiz ortak aday

"Bütün partilerde başkanlık divanları genel başkanların tasarrufundadır; görev almayanlar daha etkin olmayan bir yerde değiller"

08 Nisan 2022 18:30

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş ismini göreve çağırmasıyla ilgili olarak, “Bu konuda olayın tarafları olan CHP ve Mansur Yavaş bir yorum yaptı. Biz CHP ile birlikte bir Millet İttifakı'nın paydaşları olarak sürece devam ediyoruz. Temennimiz ortak bir adaydır" dedi.

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tatlıoğlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

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