İyi Partili Tatlıoğlu'ndan Erdoğan'ın "Bunlar daha iyi günler" sözlerine yanıt: Siyasetin bu kadar vizyonsuz olduğu zaman görülmemiştir

İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, genel başkan Meral Akşener'e yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar daha iyi günler" ifadelerine "Sayın Akşener ve İyi Parti kadroları Erdoğan’ın kullandığı dili reddetmekte, çirkin bulmaktadır. Türkiye’ye yakıştıramamaktadır. Siyasetin bu kadar vizyonsuz olduğu zaman görülmemiştir" şeklinde tepki gösterdi.

TBMM'de basın toplantısı yapan Tatlıoğlu şunları söyledi:

"Erdoğan'ın çirkin ve tehdit dili bu sistemin bir sonucu"

"Sayın Erdoğan’ın yaptığı grup toplantısındaki konuşması bizim iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemimizin ne anlama geldiğini, neler vadettiğini ve Türkiye’yi nereden çıkarması gerektiğini anlatmak açısından isabetli olmuştur. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olmadığı Sayın Erdoğan’ın cümlelerinde ifade bulmuştur. Bugün Sayın Erdoğan’ın çirkin dili, tehdit dili ve siyasette son bir aydır yaşadığımız çirkinlikler esasında işte bu sistemin sonucudur. Bu dil sonuçtur, sebep partili Cumhurbaşkanlığı ile tek kişilik bir ülke yönetimidir. Yaklaşık 5 yıldır Sayın Erdoğan’ın ve onun ortağının önümüze dizdiği engellerle, hilelerle mücadele ede ede geldik. Bugün iktidara yürüyen bir siyasi partiyiz."

"Ayağına değecek taşın sorumlusu Erdoğan'dır"

"Bu ülkede değil Sayın Meral Akşener’in sıradan bir vatandaşımızın bile ayağına değecek taşın sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. Taşıdığı makam bu dili taşımaz, ama bu sorumluluğu taşır. O nedenle Sayın Erdoğan’ın 2002’de Türkiye’yi nasıl bir süreçle devraldıysa; temiz bir seçimle, buna vaziyet ederek Türkiye’yi acilen bir seçim sürecine davet etmesi, sandığı getirmesi ve milletimizin iradesine başvurması gerekir. Türkiye’nin bugün geldiği noktada başka bir yolu yoktur."

"Siyasetin bu kadar vizyonsuz olduğu bir zaman görülmedi"

"Nobran bir dilin ve siyasetin muhatabı döner ve kendisini bulur. O nedenle Sayın Akşener ve İYİ parti kadroları Erdoğan’ın kullandığı dili reddetmekte, çirkin bulmaktadır. Türkiye’ye yakıştıramamaktadır. Siyasetin bu kadar vizyonsuz olduğu zaman görülmemiştir. Bununla ilgili asla hızımızı kesmeyeceğiz. Millet Sayın Akşener’i ve İyi Parti’yi bekliyor."