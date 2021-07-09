İyi Partili Tatlıoğlu: Gübre fiyatı son bir yılda yüzde yüz arttı; hayvancılık bitme noktasına geldi

İyi Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, gübre ve yem fiyatlarındaki artışlara ilişkin, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre son bir yılda gübre fiyatı yüzde 41,78 arttı. Gerçekte artış yüzde 100 civarında. Hayvancılık bitme noktasına geldi. İktidarla birlikte tarım politikaları da acilen değişmeli” dedi.

İsmail Tatlıoğlu seçim bölgesinde yaptığı çiftlik ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Tüm sektörler gibi hayvancılık sektörünün de zor günler geçirdiğini belirten Tatlıoğlu, “Son bir yılda yem fiyatları yüzde 100 artmış durumda. 65 liradan 145 liraya yükseldi. Hayvancılık bitme noktasına geldi. Verilen krediler, besicileri daha zor duruma düşürmenin ötesine gidemiyor. İktidarla birlikte tarım politikaları da acilen değişmeli” dedi.

Gübre fiyatı yüzde 41,78 arttı

Çiftçiye göre gübre ve yem fiyatlarındaki artışın açıklananın iki katı olduğunu belirten Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

“TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre; son bir yılda gübre fiyatı yüzde 41,78 arttı. Gerçekte artış yüzde 100 civarında. Geçtiğimiz hafta bakan Pakdemirli’nin yaptığı açıklamalar, tarımın nasıl biz vizyonla yönetildiğini ortaya koyuyor. Tarım Bakanı, esasen çiftçinin zararına hayvan kestiğini bir anlamda itiraf etmiştir.

Yem fiyatlarındaki bu artış, besicilerimizi çok zor duruma düşürüyor. Fabrika yeminde hammadde bakımından yüzde 50-60 dışa bağımlı olduğumuzu düşündüğümüzde durumun vahameti ortaya çıkıyor. Bu yıl da vatandaşımız kurbana hasret. AKP, tarımın stratejik bir sektör olduğunun farkında değil. 19 yılda yapılan icraat bunun açık göstergesi.”