İyi Partili Tatlıoğlu: Deprem vergilerinin nereye harcandığı açıklanmalı

İyi Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu , İzmir'deki depreme ilişkin, milletin bütün imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmak için seferber olduğunu söylerken, yönetenlerin deprem vergilerinin nereye harcandığı açıklaması gerektiğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve milletvekili arkadaşlarıyla birlikte bölgede incelemede bulunduklarını anımsatan Tatlıoğlu, milletin bütün imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmak için seferber olduğunu söyledi.

Yaptıkları incelemede merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında bir koordinasyon kopukluğu olduğu tespitini yaptıklarını belirten Tatlıoğlu, "Kriz merkeziyle yerel yönetim arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Biz bu tür durumlarda bir bütün olarak kamu gücünün kullanılmasının daha faydalı olacağına inanıyoruz. Çünkü yerel yönetim de genel yönetim de kamunun bir parçasıdır ve toplamda hepsi devlettir. Bu eksiklik çok üzücüdür" diye konuştu.

"Deprem vergilerinin nereye harcandığı açıklanmalı"

İsmail Tatlıoğlu, deprem vergilerine ilişkin bir soruya da, "Türkiye'deki binaları sağlamlaştırmak için 39 milyar dolar vergi toplandı. İktidar, bu paraların nereye harcandığını millete açıklamak zorunda. Hesapları denetimden geçmeyen hükümetlerin meşruiyeti olmaz. Millet bu parayı depreme karşı tedbir alınsın diye verdi. Dolayısıyla bu paraların nerelere harcandığını sorgulamak basının ve milletin hakkıdır. Yönetenler de cevap vermek mecburiyetindedir. Devlet ve siyaset adamlığı bunu gerektirir" şeklinde yanıt verdi.