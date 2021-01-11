İyi Partili Subaşı: AİHM kararları uygulanmalı dediğim için saldırıya maruz kaldım; her tereddüt iktidarın cüretini arttırır

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İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yargı reformu' sözlerine atıfta bulunarak, "Hazırlanan teklifler önce Adalet Komisyonu’na ve sonra Meclis Genel Kurulu'na geldi, konuştuk, tartıştık ama daima Beştepe’den geldiği gibi Komisyon’dan ve Genel Kurul’dan geçti. Çünkü artık Meclis’in işlevi kalmamıştı! Yani yürütme gibi yasama da artık sistemin tümüyle kontrolünde denilebilir" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında "Her kiminle ilgili olursa olsun AYM ve AİHM kararları tabi ki uygulanmalıdır” dediği için “Demirtaş'a özgürlük” diyen milliyetçi İYİ Parti'nin milletvekili diye" saldırılara maruz kaldığını aktaran Subaşı, HDP legal mi sorusuna ise, “TBMM çatısı altındaki her parti legal sayılır, öyle değilse devlet görev ve sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir” dediğini belirtti.

Siyaset yaptığı süre boyunca doğruları söylemeye devam edeceğinin altını çizen Subaşı, "Her tereddüt sadece iktidarın cüretini arttırır" dedi. Subaşı, Karşı çıkmak halkın gerçekleri daha çabuk anlamasını sağlar. Aksi halde toplumun zihnini bulandırmak hep kolay olacaktır" diyerek sözlerini bitirdi.



