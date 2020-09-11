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İyi Partili Paçacı: Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir

11 Eylül 2020 15:53

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Millet İttifakı'nın genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldığının belirtilmesi üzerine, "Erken seçim olursa tabii ki partiler arası görüşmeler olur. Bugünkü sistem içerisinde ittifaklar zorunlu görünüyor." dedi.

Paçacı, "Şu an için herhangi bir görüşme söz konusu değil. Zaten Millet İttifakı seçimlerde yapılan iş birliğidir. Henüz seçim dönemine girmedik. İktidar 2023'te yapılacağını söylüyor. Erken seçim olursa tabii ki partiler arası görüşmeler olur. Bugünkü sistem içerisinde ittifaklar zorunlu görünüyor. Aynı görüş içerisinde olan siyasi partiler ki İyi Parti'nin kırmızı çizgisi sistemi tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Ama bunları söylemek için bugün çok erken." ifadesini kullandı.

 

 

 

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