İyi Partili Öztürk: Oğlum 2.5 yıldır kayıp, nerede olduğu devlet de bilmiyor

Odatv, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’e, oğlunun IŞİD’e katılıp katılmadığı iddiasını sordu. Oğlunun 2.5 senedir kayıp olduğunu, devletin de konu hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Öztürk, söz konusu iddianın İyi Parti kongre sürecindeyken spekülasyon yaratmak amaçlı gündeme getirildiğini söyledi. Öztürk, bu iddiayı ortaya atanların kendisine fotoğraf gibi kabul edilebilecek bir kanıt sunmasını istedi.

Odatv’den Caner Taşpınar'ın “İYİ Parti’li vekilin oğlu IŞİD’e mi katıldı” başlıklı yazısı şöyle:

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk…

İYİ Parti milletvekili olarak yemin etmek için çıktığı Meclis kürsüsünde, ülkücü işareti yapmasıyla gündeme geldi. Çok tartışıldı.

Ve şimdi…

Partisinin olağanüstü kongreye hazırlandığı bu günlerde, kendisiyle ilgili yine çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı.

İYİ Parti vekili Yasin Öztürk’ün oğlu Hüseyin Kağan Öztürk’ün IŞİD saflarında Suriye’de savaştığı iddiası Odatv’ye ulaştı.

Odatv olarak Yasin Öztürk’ü telefonla arayıp, doğrudan bu iddiayı sorduk.

"Oğlumun IŞİD'e katıldığını söyleyenlerin elinde eğer..."

İYİ Parti’li Öztürk’ün ilk sözleri şu oldu: “Benim oğlum iki buçuk yıldır kayıp. Nerede olduğunu ne ben biliyorum, ne de devlet. Size bu iddiayı ulaştıranların amacı İYİ Parti’nin kongre süreci nedeniyle spekülasyon yaratmaktır. Ben İYİ Parti vekili olmasam bugün bu iddiayı konuşuyor olmazdık.”

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk “bir siyasetçi, milletin temsilcisi, kamuoyu önünde bir isimdi.” Evet ama, her şeyden önce bir babaydı.

Şunu soruyordu Yasin Öztürk:

“Oğlumun IŞİD’e katıldığını söyleyenlerin elinde eğer resmi bir belge ya da fotoğraf gibi somut bir şey varsa, lütfen bana ulaştırsın.”



Oğlundan yıllardır haber bekleyen bir baba olarak, Öztürk bunu hak ediyordu.

“Yakışıklı ve başarılı bir çocuktu benim oğlum”

Baba Öztürk, oğlunun nasıl kaybolduğunu şöyle anlattı:

“Benim oğlum 22 Şubat 2016’da kayboldu. 18’ine girdikten 3 ay sonra… O günden beri haber alamıyorum. Türkiye 327’ncisi olmuş, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazanmış, yakışıklı ve başarılı bir çocuktu benim oğlum. ‘Aktivist’ti. Bakın bu kelimeyi özellikle söylüyorum. Bu özelliğinden yola çıkarak ‘DEAŞ’e katıldı’, ‘Türkmen cephesinde’ gibi iddialar ortaya atılır. Ama bugüne kadar devlet kurumlarından tek bir bilgi veya belge gelmedi.”

Türkiye’den IŞİD saflarına bugüne dek yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı konuşulmuştu. Binlerce Türk vatandaşı da IŞİD saflarında hayatını kaybetti. Bu kişilerin aileleri de medyada yer almış ve eşlerine, çocuklarına özlemlerini izlemiştik.

Sonuç olarak; bölgemizde yaşanan savaşın yarattığı acı öyle derin ki, bir işçi, bir memur, bir milletvekili olabilirsiniz…

Ama hepsinden önce babasınız, annesiniz, eşsiniz, evlatsınız…



Tıpkı ve belki, Yasin Öztürk ile oğlu gibisiniz.



Umarız Yasin Öztürk'ün oğlunun IŞİD'e katıldığı iddiası doğru değildir ve Öztürk'ün hasreti yakın zamanda diner...