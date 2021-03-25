İyi Partili Özkan: Gezi Parkı kararı tamamen 23 Haziran'ın hesaplaşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Gezi Parkı'nın İBB'nin mülkiyetinden alınması kararına ilişkin olarak, "Yaptıkları işler tamamen hukuksuz ve uygunsuz. Bu tamamen 23 Haziran'ın hesaplaşması” diye konuştu.

Halk TV'de "Haber Masası" programına konuk olan İBB İyi Parti Grup Başkanvekili Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Galata Kulesi, 150 senedir İBB kontrolündeyken, maalesef şimdi Kültür Bakanlığı'na geçti. İBB Binası Saraçhane'deki mevcut binayla ilgili de aynı durum yapıldı biliyorsunuz. 2. kategorideyken 1. kategoriye getirildi. Ayasofya ne ise İBB binası da aynı hale getirildi. Bir sene beklediler. O belgeyi istediler, bu belgeyi istediler. Ortaya çıkan sonuç, sadece boya ve badanA yapabilirsiniz şeklinde. Bu Gezi Parkı meselesi de aynı şekilde. Bu yapılanların tamamen rövanşist duygular olduğu kanaatindeyiz."

İBB'nin mülkiyetinde olan Gezi Parkı meselesiyle ilgili, ülkede ciddi çalkantılar oldu, halk oranın mevcut halinin korunması için mücadele etti. Gezi’yle bir hesaplaşma bu aslında... Sayın İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de bulunan meydan için bir mimari tasarım yarışması düzenledi. Yeni yılın ilk haftasında da kazanan mimarlık firmalarına ödülleri verildi. Bu ödülleri vermeye ilçe belediye başkanları da davet edildi. Taksim, Beyoğlu'na bağlı olmasına rağmen, Beyoğlu Belediye Başkanı toplantıya gelemedi. Orada yapılmak istenen şey neydi? O meydanın daha güzel bir hale gelmesiydi.

Taksim Meydanı bugün bir betondan ibaret, güzelleştirilmesi adına böyle bir yarışma yapıldı. 350 bin İstanbul halkı buraya oy verdi. Ve tamamen bağımsız otoriteler tarafından bir tercih yapıldı. Tam imalat yapılacaktı ki bu kararla karşılaştık. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye ilk defa duyduğumuz bir vakfa devredildi. Tamamen engellemeye yönelik ve tamamen hukuksuz. Ülkede her şey için gece istihareye yatıyorlar; bu gece hangi kararnameyi çıkaralım, nereye el koyalım, derdi hasıl olmuş durumda.

Çok üzücü bir durum bu. Gezi Parkı meselesi, bizim perspektifimizde tamamen Millet İttifakı belediyelerini durdurmak, yaptıkları hizmetleri göstermemek adına yapılan çalışmalar... Gezi Parkı'nı İBB'den almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle bir istişare yapmak bile yok. 2 sene dolmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanı İBB Başkanına daha randevu vermedi."