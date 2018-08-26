İyi Partili Özdağ'dan TSK'ya: Atatürksüz Büyük Zafer, aferin size!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videolardan birinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün yer almamasını eleştirdi.

TSK’nın Twitter’dan paylaştığı “Büyük Zafere Adım Adım” isimli videoda Atatürk’ün yer almamasına tepki gösteren Özdağ, “Atatürk’süz Büyük Zafer öyle mi? Aferin size” yorumunda bulundu.

Öte yandan, konuya dair Sözcü gazetesine konuşan TSK yetkilileri, yayınlanan videonun 6 videoluk bir serinin parçası olduğu, diğer 5 videoda Atatürk’le ilgili birçok görüntünün yeraldığını söyledi.