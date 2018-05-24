İyi Partili Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

İyi Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akit TV'de katıldığı programda “Umudumuz 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” diyen Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin "iç savaş çığırtkanlığı" yaptığını söyledi.

TIKLAYIN-Akit TV'den: Umudum 25 Haziran, olmadı Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Maranki'nin açıklamalarının bulunduğu tweeti retweetleyen Özdağ, cumhuriyet savcılarının bu konuda ne yapacağını merak ettiğini ifade ederek "bu zatın ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir" dedi.