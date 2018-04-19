İyi Partili Özdağ: YSK bizi engellerse Saadet ve Demokrat Parti ile seçime gireriz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendilerini "engellemesi" durumunda seçimlere Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile gireceklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu erken seçim açıklamasının ardından gözler, İyi Parti'ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime katılmalarında herhangi bir engel olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime katılabildiklerini duyurmuştu. Akşener, ayrıca 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını yinelemişti.

Oda TV'den Halit Kakınç'a konuşan Özdağ, partisinin YSK engeline takılması durumundaki stratejilerini anlattı. Kakınç'ın "Ümit Özdağ kiminle ittifak yapacaklarını açıkladı" başlıklı yazısı şöyle:

24 Haziran erken seçim kararını hepiniz biliyorsunuz. Merak edilen konular, soru işaretleri gırla…

Eee… İhtimal çok da, bizim merak ettiğimiz ana başlıklardan biri: Ya İYİ Parti, YSK engeline takılırsa?

Ben de aynen bu soruyu yönelttim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a.

Son derece net… Son derece açık bir cevap verdi:

“DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…”

Peki ya bir terslik olursa?..

[İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener]

© AA /

'AK Parti, İYİ Parti'nin seçime girmesi için düzenleme çıkaracak' iddiası

“Normal olarak engelleyemezler. Girmek, bizim en tabii hakkımız.”

Ne açıdan?

“Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız.”

Buna rağmen sokmamayı deneyebilirler mi?

“Olabilir… Olursa, biz de diğer yolları kullanırız.”

Yani?

“DP ve Saadet ile birlikte gireriz muhtemelen.”

[YSK Başkanı Sadi Güven]

© AA / ABDULHAMİT TOPAL

YSK Başkanı Sadi Güven: İYİ Parti seçimlere girebiliyor mu, bunu ben de bilmiyorum

Özetle…

“İYİ Parti seçime mutlaka girer.”

Bir mesajınız var mı kamuoyuna ve potansiyel seçmenlere?

“İYİ Parti’den korktuklarını biliyorduk… Ancak bu kadar çok korktuklarını bilmiyorduk…”

Dostluğumuz eskiye dayanır. Ama yine de emrivâkî olmasın.

Bütün bunları sizin isminizi vererek yazabilir miyim?

“Elbette…”

Yazdım.