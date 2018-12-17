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İyi Partili Özdağ: Erdoğan'ın 2. bir Gezi'ye o kadar ihtiyacı var ki…

“Kimsenin 2. Gezi örgütlediği veya istediği yok"

17 Aralık 2018 15:45

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5 sene sonra soruşturma başlatılamsıyla tekrar gündeme gelen Gezi eylemleriyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştığı mesajda kimsenin bir daha Gezi eylemleri örgütlemediğini, bunu istemediğini dile getirdi. Özdağ’a göre, Gezi eylemlerini isteyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan.

Özdağ’ın mesajı şöyle:

“Kimsenin 2. Gezi örgütlediği veya istediği yok. 2. bir Gezi isteyen, bunun için dua eden, elinden gelse örgütleyecek olan tek kişi Erdoğan. Haklı üstelik. 2. bir Gezi'ye o kadar çok ihtiyacı var ki."

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