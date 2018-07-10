İyi Partili Özdağ, Erdoğan'ı tebrik eden Türk Ocakları'ndan istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türk Ocakları'ndan istifa ettiğini duyurdu. Özdağ, Türk Ocakları’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kurulan kabineyi tebrik etmesi nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabı Twitter'da duyuran Özdağ, “Türk Ocakları Türkiye Cumhuriyetini kuran fıkrin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak Erdoğan’ı tebrik etmek, Türk Ocağı ruhunu terk etmektir. Türk Ocakları tekrar Türk olana kadar Türk Ocakları’ndan istifa ediyorum" paylaşımında bulundu.