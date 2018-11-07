İyi Partili Özdağ: 900 Suriyeli, Türk öğrencilere öğretmenlik yapacak

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, sosyal medya adresi Twitter hesabında ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini iddia etti.

Ümit Özdağ, öğretmen atamalarına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında birtakım iddialar öne sürdü. Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini öne süren Özdağ, ataması yapılan öğretmenlerden altısının Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Süleymanşah İlkokulu'na gerçekleştiğini, bu okuldaki sınıflarda 20 öğrenciden 10'unun Suriyeli, 10'unun Türk olduğunu ileri sürdü.