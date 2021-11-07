İyi Partili Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi

Bingöl'de vatandaşa küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, pazartesi günü Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden alınacağı öne sürül

ANKA Haber Ajansı’nın İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre, Türkkan'ın pazartesi günü Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden alınacağı iddia edildi.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

TIKLAYIN | İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi