İyi Partili kurmay: Biz CHP ile kol kola gireriz ama onunla aynı fikre sahip olmamızı kimse beklemesin

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Seçim Kanunu düzenlemesinin havuz sistemini ortadan kaldırdığı için partilerin bireyselleşmesini öne çıkardığına dikkati çekti. İyi Parti’nin bu doğrultudaki tutumunu değerlendiren Sarıkaya, “Bir süredir hedef kitle olarak seçtiği kesime yükleniyor, ulusalcı kesimi de kendi yanına çekmenin çabasını sergiliyor” dedi.

Sarıkaya, ismini açıklamadığı İyi Partili bir kurmayın bu doğrultudaki, “Birileri CHP ile İYİ Parti’nin aynı olmasını istiyor; biz benzeş olursak farkımızı nasıl koyacağız? Bizden AK Parti ile MHP ilişkisi aranıyor; biz CHP’nin İYİ Partisi olamayız; kimse bizden bunu beklemesin. Biz CHP ile kol kola gireriz, ama onunla aynı fikre sahip olmamızı kimse beklemesin. Bizim baktığımız yer farklı, ama CHP ile seçim işbirliğinden de kesinlikle ayrı düşmeyiz” ifadelerini aktardı.

“Şimdiden görünüyor bu sandık bugüne kadar alışık olmadığımız çok modeli ve yöntemi önümüze serecek” diyen Sarıkaya, “Modern dünya düzeninin birçok uluslararası çatışmada sergilediği gibi bir alanda çarpıştığı ile diğer alanda öpüşen yeni politikalarla karşılaşacağız” diye yazdı.

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