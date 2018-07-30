İyi Partili Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına MHP'den tepki: Kumpas olabilir mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Liderimiz Devlet Bahçeli” gafı ile ilgili olarak “Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP lideri Devlet Bahçeli’yi mi, yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi?” eleştirisini yöneltti.

Yalçın, Aydın ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi, yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerdeki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli’ gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz.”

Aydın hemen düzeltti ama...

Meral Akşener’in görevini bırakacağını açıklayarak İYİ Parti’yi seçimli kurultaya götürme kararından sonra partililer eylem başlatmıştı. İYİ Parti yöneticileri de önceki gün Akşener’i Üsküdar’daki evinde ziyaret etmişti. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta partililere Akşener’in pazartesi günü genel merkezde görevinin başında olacağını duyurmuştu. Aydın, konuşması sırasında, “Liderimiz Devlet Bahçeli” deyince partililerden yuhalama sesleri yükselmiş, bunun üzerine “Liderimiz Meral Akşener” diye düzeltme yaptıktan hemen sonra konuşmasına devam etmişti.