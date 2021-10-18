İyi Partili Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya bilgi verdi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya telefonla bilgi verdi.

Siyasi cinayet iddiaları ile ilgili İyi Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın savcıya telefonla bilgi verdi. Danışmanı Halk TV'ye yaptığı açıklamada Aydın'ın, savcı Alpaslan Tufan ile 7 dakika süren bir görüşme yaptığını söyledi. Buna göre, 14.50’de Tufan'ı arayan Aydın, elindeki bilgi ve durumlar savcı ile paylaştı.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sürecine ilişkin endişeler var mı?" sorusuna, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" yanıtını vermişti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da yaptığı açıklamada “Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim da aldığımız duyumlar var” diye konuşmuştu.