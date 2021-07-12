İyi Partili Koray Aydın: Partimize en çok katılım AK Parti’den

İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, AKP döneminin kapandığını belirterek, " “Son üyeleri analiz ettiğimizde şunu gördük. Partimize en çok katılım AK Parti’den. Partimize müthiş bir ilgi var” dedi.

Koray Aydın, Denizli program dönüşü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde mola verdi. Burada parti teşkilatı mensupları tarafından karşılanan Aydın, partililerle sohbet etti.

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre, Türkiye'de milyonlarca insanın geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Aydın, “Türkiye'yi geziyoruz herkes dertli. Geçim sıkıntısı içine düşen milyonlar ne yapacağını şaşırmış durumda. AKP gidiyor, İyi Parti geliyor. Millet bir iktidar partisine bakıyor bir de dönüyor bize bakıyor, vatandaşın ortak bir kanaati oluştu, o da İyi Parti’nin iktidara yürüdüğüdür. Tüm teşkilatlarımızla teyakkuz halindeyiz. İlk seçimde İyi Parti teşkilatlarının nasıl mücadele ettiğini görecekler” dedi.

"İyi Parti, tüm partilerden oy alabilen bir parti haline dönüşmüş vaziyette"

İyi Parti'nin tüm partilerden oy alabilen bir parti haline geldiğini söyleyen Aydın, İyi Parti'ye en çok katılımın ise AKP'den olduğunu söyledi. İyi Parti'ye ciddi bir ilginin olduğunu vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Araştırmalar bize şunu gösterdi. İyi Parti, oy geçişkenliği ve zenginliği açısından tüm partilerden oy alabilen bir parti haline dönüşmüş vaziyette. Özellikle her partiden küskün, dargın, umudunu kesmiş ve yeni parti içerisinde olan insanların her kesiminden partimize bir akış olduğunu gözlemleyebiliyoruz.

Son üyeleri analiz ettiğimizde şunu gördük. Partimize en çok katılım AK Parti'den. Partimize müthiş bir ilgi var. Buraya Denizli İl teşkilatımızın programından geliyorum. Mahalle temsilcilerimize rozetlerini taktık. Bütün teşkilatlarımız mahalle temsilcilik atamalarını en kısa sürede tamamlamalı. Bu işi başarmanın başka yolu yok” şeklinde konuştu."