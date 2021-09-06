İyi Partili Kahveci: Ya ekmek 4 TL olacak ya da un bulup ekmek yapamayacağız

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı açıklamasında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat piyasasını yönetemediğini belirtilerek, "Ya ekmek 4 TL olacak ya da un bulup ekmek yapamayacağız" denildi.

Cumhuriyet'in haberine göre İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı‘ndan yapılan açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat piyasasını yönetemediği ifade edilerek buğday ve arpadaki rekolte sorununun yaratacağı tehlikelerin altı çizildi.

TMO’nun yanlış ve doğruları iç içe geçirme maharetine devam ettiği ifade edilen açıklamada, kuraklıkla beraber ciddi rekolte sorunu yaşayan buğday ve arpada ciddi yeterlilik sıkıntısına girildiğine ve TMO’nun bu süreci sağlıklı yönetemediğine vurgu yapıldı. Hasat başladıktan sonra açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının Konya Ticaret Borsa’sının güncel piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığı açıklamada TMO, “Fiyatları korumayı boş verin, fiyatları takip bile edememiş; piyasa kurumu takmamış” sözleriyle eleştirildi.

"Çiftçi stokçulara ve alıcılara karşı savunmasız kaldı"



Satışların hasat sonuna bırakılmasına tepki gösteren Başkan Yardımcılığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Hal böyle olunca küçük çiftçi elindeki ürünü elden çıkarmak, stokçulara ve alıcılara karşı savunmasız kalmak zorunda kaldı. Yani küçük çiftçi kurum eliyle alıcılara dövdürüldü. Onlara sopa gösterilmiş oldu.” Kuraklık nedeniyle ihtiyaçları karşılamadığı için toplam 13-14 milyon ton buğday ve 3-3,5 milyon ton arpa ithal edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu ithalatların çok azının yapılabildiğine vurgu yapıldı.

"Bu zafiyetlerin faturasını maalesef sadece çiftçiler ve tarım sektörü değil, yakın zamanda tüketicilerdehissetmeye başlayacaktır” denilerek, buğday ve arpadaki sorunların ekmek ve un fiyatlarında yaratacağı artış hakkında uyarıda bulunuldu.

"Ya ekmek 4 TL olacak ya da un bulup ekmek yapamayacağız"



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci konuya ilişkin şunları söyledi:

“Eğer 10 milyon ton daha buğday ve 3 milyon ton daha arpa ithal edemezsek -ve ithal etsek dahi bu fiyatlardan edersek- başımıza gelecek iki şey var: Ya ekmek 4 TL olacak ya da un bulup ekmek yapamayacağız. Bir an önce DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamındaki ithalatlar serbest bırakılmalı, sanayicilerin iç piyasadan buğday ve arpa stoklamalarının önüne geçilmelidir. TMO yaptığı sübvansiyonlu satışları denetim altına almalı, çiftçiye satılan ürünlerin sanayicinin eline geçmesine engel olunmalıdır.”