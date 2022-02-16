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İyi Partili ilçe başkanı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

T.Ş hakkında 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

16 Şubat 2022 13:25

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İyi Parti Şarkışla İlçe Başkanı T.Ş. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş, yerel mahkemenin kararının istinafta yasaya uygun bulunmasının ardından yol uygulamasında gözaltına alındı.

Hakkında 2019 yılında başka bir suçtan da 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.Ş, cezaevine teslim edildi. (AA)

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