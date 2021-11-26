İyi Partili İbrahim Özkan, eski Bakan Berat Albayrak'ın mektubunu hatırlattı: Beyefendinin hakkını yemişiz, kendisinden özür diliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, belediye bütçesi görüşmelerinde, kurdaki artışı ve benzin kuyruklarını hatırlattı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa mektubuna atıfta bulunan Özkan, “Sayın damat bakan Berat Beyefendi’nin bu kadar ileri görüşlü olduğunu tahmin etmemiştim. İstifa metninde ne demişti? ‘Bunlar daha iyi günleriniz. Allah sonumuzu hayreylesin’ demişti. Hakkını yemişiz. Buradan, bu kürsüden kendisinden özür diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı görüşmeleri, Harbiye’deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılıyor. Bütçe görüşmelerinde söz alan İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği sırada yazmış olduğu mektuba değindi.

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Özkan, şöyle konuştu:

"Bu ülkede benzin ve yağ kuyrukları var"

"Akşamleyin Cumhuriyet tarihinin en büyük benzin zammı yapıldı bu ülkede. 1,6 TL tek seferde zam yapıldı ve arkadaşlarım, ‘Bunun panosunu hazırlayın’ dediğimde dediler ki ‘Bu akşam da 0,45 zam var’. EPDK açıkladı, bu akşam yapmayacaklarmış ama ertesi akşamı bekliyoruz, muhakkak yapılacak. Bakın, bu ülkede belli bir yaşın üzerindeki insanlara bakın, ben 80 kuşağıyım, 75 doğumluyum, bu kuyrukları bilmem, görmedim. Benzin ve yağ kuyruklarını görmedim ama bugün ülkemizde benzin ve yağ kuyrukları var. Neyin yalanı? Kalkın gidin, marketlere gidin. Kendi alışverişlerinizi kendiniz yaptırın. Dün akşamleyin yaşanan durumdan sonra, bakın 10 liraya yaklaşmış motorinden bahsediyoruz."

"Bunlar varlık kuyrukları mı"

Ve ortaya çıkan durum nedir? Bakın, benzin istasyonlarında kuyruklar. Bunlar varlık kuyruğu mu? Varlık kuyruğu mu? Bir depoda 40 lira 50 lira tasarruf yapabilmek için insanların saatlerce beklediği bir ülke haline getirdiniz Türkiye'yi. Ondan sonra kalkıyorsunuz, hiç ar etmeden oradan laf atıyorsunuz.

"Tarımı bitirdiniz"

Hani kooperatifler açacaktınız her tarafa, talimat verilmişti. Bakın, kooperatif yağı bir tane ile sınırlı. Tarımı bitirdiniz. Çiftçiyi bitirdiniz. Ve ortaya çıkan sonuç bu. Bakın, ‘Bir adet yağ alabilirsiniz’ deniyor. Ve bakın, toz şekerde bir adetle sınırlı hale getirilmiş. Bunlar daha iyi günlerimiz.

"Damat bakan berat beyefendi’nin hakkını yemişiz"

Bakın, ben sayın damat bakan Berat Beyefendi’nin bu kadar ileri görüşlü olduğunu tahmin etmemiştim. Hakkını yemişiz, kendisinden bu kürsüde özür diliyorum. İstifa metninde ne demişti? ‘Bunlar daha iyi günleriniz. Allah sonumuzu hayreylesin’ demişti. Hakkını yemişiz. Buradan, bu kürsüden kendisinden özür diliyorum.”

(ANKA)