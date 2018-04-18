T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyi Partili Halaçoğlu'ndan erken seçim tahmini: 15 Temmuz'da...

''İyi Parti'nin önü kesilmek isteniyor''

18 Nisan 2018 11:41

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifini değerlendirdi. Halaçoğlu Bahçeli'nin talep ettiğinin aksine olası bir erken seçimin 26 Ağustos 2018'de değil, 15 Temmuz'da yapılacağını öne sürdü.

Halaçoğlu, sosyal medyada yayınladığı bir video ile Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştireceği toplantı sonrası seçimlerin daha da erkene çekileceğini iddia etti. Halaçoğlu’na göre 'MHP ve AK Parti, gelecekte daha da bozulacak dış ve iç politikada yaşanan olumsuzluklar nedeniyle seçimi kazanamayacaklarını düşündükleri için, seçim tarihini daha erken bir tarihe almayı düşünüyor.'

Halaçoğlu seçimin erkene alınarak İYİ Parti’nin önünün kesilmek istendiğini de söyledi. İYİ Partili vekil, seçimin tarihi olaraksa 15 Temmuz 2018 tarihini gösterdi. 

ETİKETLER

yusuf halaçoğluiyi partierken seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24