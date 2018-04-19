İyi Partili Halaçoğlu: Bir numara çekmeye kalkarlarsa tedbirlerimiz var

İyi Parti Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran’da yapılacak olan erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine, partisinin katılmasının önünde bir engel olmadığını söyledi. Yargıtay’dan aldıkları mazbataya dikkat çeken Halaçoğlu, aksi bir tutuma karşı hazırlıklı oldukları mesajı verdi. Halaçoğlu, “Böyle bir numara çekmeye kalkarlarsa ki, başka tedbirlerimiz var. Her hâlükârda o seçime gireriz bu defa en az yüzde 500 oyla bu işi bitiririz” dedi.

“Erken seçim 24 Haziran'dan önce olsaydı sıkıntı çıkardı"

Seçim tarihinin 24 Haziran yerine erken bir tarih olması durumunda sıkıntıya girebileceklerini ifade eden Halaçoğlu’nun erken seçimle ilgili T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Seçime girme konusunda bir problem yok. Yargıtay’dan bizim aldığımız tarih 22 Haziran. Seçim tarihi ise 24 Haziran. Yargıtay karar veriyor zaten, Yüksek Seçim Kurulu değil. Öyle bir şey yaparlarsa seçime katılmak için başka yollarımız var. Ayrıca bunlar da yanıldı. Yargıtay’dan verilen tarihin 24 Haziran olduğunu düşündüler zannediyorum. Bir hafta önceye alsalardı sıkıntı çıkardı, ama 24’ü dediler. Mazbatımızı almışız, kongremizi yapmışız, 67 ilde teşkilatlandık, bunu da Yargıtay onaylamış. İlçe teşkilatlanmasını yapmışız, kongrelerin yapılıp yapılmaması onları ilgilendirmez. Kanunun 36. Maddesi çok açık. Böyle bir numara çekmeye kalkarlarsa ki; İyi Parti’den korkularından baskın seçim yaptıkları göz önüne alınırsa, başka tedbirlerimiz var. Her halükarda o seçime gireriz ve bu defa en az yüzde 500 oyla bu işi bitiririz. Öyle de böyle de olsa Meral Akşener adayımız.”

