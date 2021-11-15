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İyi Partili Erhan Usta'dan Osman Öcalan paylaşımı: TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim

Osman Öcalan'ın 2019 yerel seçimlerinden önce TRT Kurdi'ye çıkarılması tartışmalara yol açmıştı.

15 Kasım 2021 11:59

Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir vatandaşa küfür etmesinin ardından İyi Parti Grupbaşkanvekiliğine getirilen Erhan Usta, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!" ifadelerini kullandı.

2019’daki yerel seçimlerden önce Osman Öcalan’ın TRT Kurdi'ye çıkarılması tartışmalara yol açmıştı.

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın Koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil’de hayatını kaybetmesinin ardından İYİ Parti Grupbaşkanvekili Erhan Usta, Twitter’da hesabından yaptığı paylaşımda “Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ise  “Ateşi bol olsun. Bunu TRT'ye çıkaranlar da beter olsun”  paylaşımını yaptı.

 

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