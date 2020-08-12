İyi Partili Ergun'dan Bahçeli'nin Akşener'e "eve dön" çağrısına: Benzer paket programları Soylu'nun etki alanına alınmasında görmüştük

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği "eve dön" çağrısının 'proje niteliğinde bir paket' olduğunu belirtti. Ergun, AKP'nin benzer paket bir programla Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu ile MHP'yi de etki alanına aldığını söyledi.

Sözcü'de Batuhan Serim imzasıyla yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da “İYİ Parti, AKP ve MHP ile sosyolojik olarak türdeştir” diyerek dahil olduğu çağrıyla ilgili Ergun şunları söyledi:

"Bütün bu gelişmeler birbirine bağlı, bütünlük arz ettiğini ve bir proje niteliğinde bir paket olduğunu belirtmeliyim. Benzer paket programları Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu’nun kişisel olarak, MHP’nin de parti olarak etki alanına alınmasında görmüştük. Bu paket programı bir bütüne halinde değerlendirdiğimizde, başlangıcında ‘ev’ metaforu kullanılmasıyla; İYİ Parti’yi kuran kadrolan sanki hedefleri, tasavvurları, inançları yokmuş ve “canları sıkıldığı için parti kuran kimseler” imiş gibi tahkir edilmeye çalışılmıştır. Burada söylemek isterim ki; İYİ Parti bir Türkiye tasavvuru olan kadroların kurduğu bir çile, şuur ve ahlak hareketidir. İYİ Parti evvelemirde bir demokrasi ve fazilet mücadelesidir."

"Parlamenter demokrasi vazgeçilmezimizdir"

İyi Parti'nin ilkelerinin belli olduğunu ifade eden Ergun sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Parlamenter demokrasi vazgeçilmezimizdir. Anayasamızın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez olan ilk dört maddesi vazgeçilmezimizdir. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletine ve parlamenter sisteme inanan kadrolarız.

Büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, hedefimizdir. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir siyaset anlayışı ile Türkiye'de özgürlükçü bir demokrasiyi ve müreffeh bir toplumu oluşturmanın gayreti içerisindeyiz."

"İyi Parti'nin devlet anlayışında İbrahim Kalın bir siyasi değerlendirme yapamaz"

AKP yöneticilerinin İYİ Parti'nin ‘yerli ve milli’ olup olmadığı konusunda bir yargı merci gibi davranmasını ‘siyasi bir nezaketsizlik' olarak gördüğünü dile getiren Ergun şu şekilde konuştu:

"Sayın Kalın'ın başlattığı ‘Sosyolojik türdeşlik' konusuna gelince… Öncelikle belirtmeliyim ki; İbrahim kalın bir ‘atanmıştır'. Partili Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle makam-mevki sahibi olmuş biridir. Siyasetçi ve ‘seçilmiş' değildir. İşte AK Parti yönetim zihniyeti ile temel farkımız buradadır. İYİ Parti'nin devlet anlayışında Kalın bir siyasi değerlendirme yapamaz. Seçilmişlere ve siyasetçilere yön tayin edemez. Bu anlamda, siyasi değerlendirme yapacak olanlar siyasetçilerdir."

"Mahalle kategorizasyonlu siyaset anlayışına karşıyız"

Ergun “AK Parti ve ortağının getirdiği otoriter rejim, devlet kurumlarının geleneğini ve iradesini ipotek altına aldığı gibi, kendi partilerini bile iradesizleştirmiştir” diyerek şöyle devam etti:

"İbrahim Kalın ve benzerlerinin ifade ettiği ‘mahalle' kategorizasyonlu siyaset anlayışına karşıyız. Binlerce yılın neticesinde oluşmuş olan sosyolojimizin değerlerini milletimizin müşterekleri olarak görürüz ve bu değerleri günlük siyasetin çekişmelerinin dışında tutmak önceliğimizdir.

Ayrıca milletimizin milli ve manevi değerleri hususunda hassas olduğumuz gibi, hukukun üstünlüğü, insani gelişmişlik, basın özgürlüğü, çevresel sorunlarla mücadele gibi kavramlar da önceliğimizdir."