İyi Partili emekli diplomat Aydın Sezgin'den Libya soruları: Türkiye, ABD ile Rusya arasında pusulasını şaşırdı

İyi Parti Aydın Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Aydın Sezgin, Türkiye'nin Libya'da "ABD ile Rusya arasında pusulasını şaşırdığını" söyledi ve hükûmete mevut durumla ilgili sorular yöneltti.

Düzenlediği basın toplantısında Libya'nın kuzeybatısından Halife Hafter yönetimindeki Ulusal Mutabakat Ordusu unsurlarının temizlenmesine "nihai zafer muamelesi" yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen Sezgin, "Mevcut konjonktürdeki etkimiz artmıştır, ancak, nihai sonuç meçhuldür" dedi.

Türkiye'nin hava üssü olarak kullanacağını açıkladığı Al Vatiye Havalimanı'nın kısa süre içinde bombalanmasına da değinen Sezgin, "Vatiye’nin bombalanması, hem oraya uçaklarımızın konuşlanmasını önlemiş ve Sirte-Cufra harekatını akamete uğratmış, hem de Libya’da karşı karşıya olunan ağır riskleri teyid etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Libya’da Türkiye – Ulusal Mutabakat Hükümeti bloğunun karşısındaki ittifakın hava üstünlüğü ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulunan Sezgin, "Ülkemizin Libya’da da kullanıldığı anlaşılan silah ve radar teknolojileri göz önünde bulundurulduğunda, bu saldırıya katılan uçakların milliyetinin tespit edilememiş olması şaşırtıcıdır" dedi.

Sezgin, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a konu ile ilgili olarak şu soruları ilettiğini bildirdi:

"- Saldırılar, hangi ülkeye/ülkelere ait uçaklar tarafından gerçekleştirilmiştir?

- Saldırıda aktif veya muhtemel bir kol uçuşu mensubu olarak birden fazla ülkeye veya aktöre/gruba ait uçak tespit edilmiş midir?

- Saldırıda kullanılan uçaklar, hangi ülkede bulunan hangi hava üssünden kalkmıştır?

- Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya hava sahasının ne kadarını anlık olarak ve kendi imkanlarıyla izleyebilmektedirler?

- Saldırıya ilişkin olarak bir diğer ülkeyle, örneğin Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu oluşturduğumuz ABD ve ABD gücü AFRICOM ile istihbarat paylaşımı yapılmakta mıdır?





- Saldırıda, Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan hava savunma sistemlerimize verilen zarar hangi düzeydedir?

- Saldırıda 50’nin üzerinde can kaybı olduğu iddiaları doğru mudur?

- Libya’da askeri uçak konuşlandırılması planı, hala gündemde midir?

- Libya'da konuşlandırılması planlanan ve Türk Savunma Sanayii ürünü olan Hisar hava savunma sistemleri, hazır durumda mıdır?"



Sezgin, hava saldırısının yanı sıra Türkiye'nin Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne ne kadar destek sağladığını ve Libya'ya Özgür Suriye Ordusu mensuplarının gönderildiği ile ilgili iddiaların da yanıtlanması gerektiğini savundu.

"Libya’da, başlangıçta, Türkiye ABD’nin Rusya’ya karşı taşeronu, vekili izlenimi vermiştir" diyen Sezgin, Suriye'de de durumun benzerinin yaşandığına dikkat çekti ve "Rusya burada menfaatlerini ciddi bir şekilde korumasını bilen bir devlet olarak Türkiye’yi yine hareket kabiliyetinden mahrum bırakmıştır" yorumunda bulundu.

İyi Partili Sezgin, mevcut diplomatik duruma bakıldığında Türkiye'nin Rusya ile ABD arasında "pusulasını şaşırdığının görüldüğünü" dile getirdi.