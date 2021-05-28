İyi Partili Dervişoğlu: Rizeliler de Cumhurbaşkanı’na soruyorlar: Toprak ananın Cengiz İnşaat eli ile yapılıyor olmasını nasıl anlamamız gerekiyor?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan Meral Akşener'i hedef alan sözlerini kınayarak, "Rizeliler de Cumhurbaşkanı’na soruyorlar, İkizdere ve Çayeli’nde yapılan toprak ananın ve tabiat ananın katledilmesi olayının özellikle Cengiz inşaat eli ile yapılıyor olmasını nasıl anlamamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

İyi Parti İzmir Milletvekili Dervişoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ülke gündeminin yolsuzluk, kaçakçılık gibi iddialarla meşgul edildiğini, buna karşılık, ülkenin asıl gündeminin, geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat pahalılığı, demokrasi hukuk ve adalet eksikliği olduğunu belirtirken şöyle konuştu:

"Gerginlik üreten çatışmacı dili kesinlikle tercih etmeyeceğiz"

"Erdoğan, grup toplantısında birkaç defa Rize’nin evladı olduğunu, Rize’nin uşağına Rizelinin sahip çıktığını, bunun henüz başlangıç olduğunu içeren konuşmalar yapmıştır. Tehdit içeren bu konuşmayı bir kere daha kınıyorum. Sayın Erdoğan’ın sesimize kulak vermediğini bildiğimizden kendisini bir kez daha uyarmaya devam edelim. Sayın Erdoğan’ı bir de bu vesile ile elini vicdanına koymayı ve Allah’ın emirlerine uymaya davet ediyorum. Toplumumuzda bunların anlayacağı dilden konuşmamızı isteyen bir kesim de var. Gerginlik üreten çatışmacı dili kesinlikle tercih etmeyeceğiz. Milletin çizdiği istikametten bir milim bile ayrılmadan sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz."

"Rizeliler de cumhurbaşkanına soruyor"

"Rizeliler de Cumhurbaşkanı’na soruyorlar, İkizdere ve Çayeli’nde yapılan toprak ananın ve tabiat ananın katledilmesi olayının özellikle Cengiz inşaat eli ile yapılıyor olmasını nasıl anlamamız gerekiyor? Yine soruyor tek geçim kaynağımız olan çaya verilen taban fiyat ve kota uygulaması Rizeli vatandaşa reva mıdır? Sayın Erdoğan’ın Rizeli vatandaşların sorularına vermesi gereken cevaplar vardır. Rize’de çaylar yollara dökülmekte. Hiç kimse umutsuzluğa düşmesin İyi Parti Türk çiftçisinin yanındadır. İktidarımızda uygulanacak tarım politikalarıyla çiftçi kota yükünden ve düşük taban fiyat uygulamalarından kurtulacaktır."

"İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem milletin gerçek egemen güç olmasını öngörmektedir"

"İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem milletin gerçek egemen güç olmasını öngören, güçlendirilmiş demokrasi ve kuvvetler ayrılığını sağlayacak, yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların bertaraf edileceği, hukuksuzluğa dur diyecek, yönetimi tek bir kişinin sözlerine ve hedeflerine değil ortak akla emanet edecek, devlet ve milleti yeniden buluşturacak bir sistem tasarımıdır. Özetle Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması, partiler üstü olması, bir dönem seçilip sonra tekrar siyasete dönememesi, ayrıştıran değil uzlaştıran, çatıştıran değil kucaklayan olması. Atamalarda liyakatın esas alınması, atama ve seçimlerde yüzde 25 kadın kotası uygulanması, seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesi, askeri hastane ve okulların açılması, Merkez Bankası’nın özerkliğinin sağlanması, güçlü bir Türk denetim yasası oluşturulması, hür basın ve hür bilim müesseselerinin çağın şartlarına uygun bir biçimde yeniden ihyası, İnsan haklarının korunması hususlarını önermektedir ve öncelemektedir. Artık konu siyasetçiler, akademisyenler millet ve bağımsız bilim kuruluşları tarafından incelenecek ve sunduğumuz sistem tasarımı aziz milletimizin tartışmasına açılacaktır."