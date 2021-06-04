İyi Partili Dervişoğlu'ndan Perinçek'in suikast iddiasına: Benim adım önüne gittiğinde hemen savcılığa gitmesi lazımdı, belki de o bana suikast yapacaktı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendisine suikast planladığını iddia ettiği İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Benim adım onun önüne gittiğinde hemen savcılığa gitmesi lazımdı. Belki de o bana suikast yapacaktı diyebilirim" dedi.

Dervişoğlu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye Perinçek'in suikast iddialarıyla ilgili konuştu.

“Mahkemeye gideceğim. Önümüzdeki günlerde Perinçek hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Hakkında ceza ve tazminat davası açacağım” diyen Dervişoğlu, Perinçek hakkında suç duyurusunda bulunmadığını söylerkeni “Doğu Perinçek bunu 2009 yılında gündeme getirdi. 2009’da ben savcıya gittim, ifademi alın diye, savcı ‘Böyle bir yöntem yok’ dedi” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, “Eskiden bu kâğıdı göstermemişti. Şimdi gösterdi. Perinçek bunu niye şimdi gösteriyor diye huylandım. Şimdi niye gösteriyor yoksa bana suikast mı hazırlanıyor diye düşündüm” dedi.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Elinize böyle bir pusula gelse doğrudan savcıya koşarsınız. Ama o kâğıdı saklamış. Evinde yapılan aramada bulunmuş. Mahkemede sorulduğunda, o pusulaya bir gerekçe oluşturamadığı için, ‘bana suikast yapacaktı’ demiş. Benim adım onun önüne gittiğinde hemen savcılığa gitmesi lazımdı. Belki de o bana suikast yapacaktı diyebilirim. Çünkü benim adımın, soyadımın Doğu Perinçek’in evindeki bir aramada çıkmasının ne anlamı olabilir?” diye karşılık verdi. Böylece nur topu gibi yeni bir polemik konumuz oluştu. Perinçek, Müsavat Dervişoğlu bana suikast düzenlemek istiyordu derken, bu kez de Müsavat Dervişoğlu “Yoksa Doğu Perinçek mi bana suikast düzenlemek istiyordu?”

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Perinçek, "Bana suikast düzenlemek isteyen isim, İYİ Parti yöneticisi Müsavat Dervişoğlu. Nereden biliyorum? 2006 yılının sonunda bir gün Muzaffer Tekin komutanımız, Sayın İbrahim Şahin ile birlikte geldi. İbrahim Şahin, biliyorsunuz Özel Harekât komutanı. İbrahim Şahin Bey, ‘Size suikast hazırlayanlar kimdir biliyor musunuz?’ dedi. ‘İsmen bir takım ihbarlar oldu ama kesin bir bilgimiz yok’ dedim. Benden bir kâğıt istedi. O kâğıda elyazısıyla ‘İzmir MHP, Müsavat Dervişoğlu, MİT’in kadrolu elemanı, 2000, Dere Döviz’ yazdı. Ben bu kâğıdı aldım eve götürdüm, arşivime koydum. Sonra 21 Mart 2008’de tutuklandığımız zaman Ankara’da gözaltına alındım. İstanbul’a bizim eve 20-30 tane polis geliyor. Aramada bu kâğıdı da buluyorlar ve bu kâğıt Ergenekon Davası’nın arşivine girdi. Sordular, ‘Bu yazı nedir?’ diye. Ben de ‘İbrahim Şahin bana yapılacak suikastı kimin örgütlediği konusunda böyle bir yazı verdi’ dedim" iddiasında bulunmuştu.