İyi Partili Çıray: SADAT, toplumda korku yaratıyor

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin, "15 Temmuz’dan sonra harp okullarında üç yıl mülakatlarda bulunduk” açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Çıray, "Milletin ordusuyla milleti korkutmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı’nın ‘Paramiliter ordusu’ olduğu yönündeki tartışmaların öznesi olan SADAT, toplumda korku yaratıyor" değerlendirmesini yaptı.

Çıray, askeri danışmanlık şirketi SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi’nin, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından SADAT üç yıl boyunca Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Milli Savunma Üniversitesi’nin harp okulu mülakatlarında yer aldı" açıklamasını TBMM gündemine taşıdı.

"Milletin ordusuyla milleti korkutmaya çalışıyorlar"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çıray, "Milletin ordusuyla milleti korkutmaya çalışıyorlar. Tam anlamıyla aczin ifadesidir” düşüncesini dile getirdi.

SADAT'ın kurulduğu günden bu yana kapalı kutu olduğunu ve tüm iddialara rağmen hiçbir hukuki soruşturmaya tabi tutulmadığını belirten Çıray’ın açıklaması şu açıklamaları yaptı:

“Büyük devletlerin resmi olmayan özel orduları olduğunu biliyoruz ancak büyük devletlerin hiçbirinde bu gibi şirketler dışarıdan devleti yönetir gibi davranamaz ve bu cüreti gösteremezler. Sayın Erdoğan’ın son zamanlarda Millet İttifakı'na yönelik yaptığı açıklamalarının ardından seçimleri kaybetse dahi iktidarı devretmeyeceği gibi komik bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bazı televizyon programlarında ise iktidara yakın isimler tarafından parlamenter sisteme geçilmediği takdirde seçim zamanının bir iç karışıklığa dönüşebileceği ve kan dökülebileceği şeklinde toplumu germeye yönelik açıklamalar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı’nın 'Paramiliter ordusu' olduğu yönündeki tartışmaların da öznesi olan SADAT'ın, Cumhur İttifakı seçimleri kaybettiğinde sokağa inip bir iç karışıklık yaratabileceği şeklinde toplumda antidemokratik ve insanlık dışı birtakım korkulara neden olduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aşiret devleti değildir.”

"Şimdiye kadar SADAT ile ilgili üç soru önergesi verdim"

Şimdiye kadar SADAT ile ilgili üç soru önergesi verip yanıt alamadığını belirten Çıray'ın Bakan Akar'a yönelttiği sorular şöyle:



“- Radikal İslamcı SADAT'ın harp okullarına alınacak öğrencilerle ilgili mülâkat yaptığı doğru mudur?

- Doğruysa bu TSK'ya ihanet olmaz mı?

- SADAT, Birleşik Arap Emirlikleri’ne Sedat Peker'e operasyon için gitmiş midir veya gönderilmiş midir?” (ANKA)