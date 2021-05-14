İyi Partili Çıray: Ruhsar Pekcan’ın bürokratları soruşturulmalı

İyi Partili Aytun Çıray, kendi şirketinden Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satan ve görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bürokratlarının da soruşturulması gerektiğini belirtti.

Çıray yazısında, "Bu alım ile haksız çıkar sağlayarak zimmet cürmü oluşturan eski bakanın aziz divanda yargılanması gerekirken kendisine siyasi iktidar tarafından sahip çıkılmaktadır. Lakin sahip çıkılan kişi sadece bakan değildir. Tıpkı vakitte yöntemsiz mal alımının yapılmasından doğan zimmet kabahatine iştirak ettiği düşünülen öteki bakanlık yetkilileri de 657 sayılı Kanunun 12. unsuru yeterince sorumludur. Anılan bakanlık yetkilileri Borçlar Kanununun 49. husus ve izleyen unsurlarına nazaran hukuka karşıtlık, kişinin mal ve kişi varlıklarını müdafaa gayesi taşıyan kurallar ve genel davranış normlarına karşıt davranışlarıyla neden oldukları kamu ziyanından ötürü yönetime karşı hukukî sorumluluk altındadırlar." ifadesini kullandı.

"Kamu ziyanı hakkında yasal süreç yapmayanlar da bu suça ortak"

Çıray şunları kaydetti:

"Dezenfektan alımını yapan yetkililerin cezai ve hukuksal sorumlulukları ile mal alımını yapan yetkilileri denetlemek ve yasal süreçleri yapmakla yükümlü olan yetkililerin misyonlarını yapmamalarından ötürü oluşan sorumluluklarının sorgulanması, tüm bilgi ve evraklara ulaşılarak bu usulsüzlük ve yolsuzlukların yargıda somutlaşması gayesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına davette bulunduğumu tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum."