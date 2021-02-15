İyi Partili Çıray, Gara'daki harekatı Meclis'e taşıdı: Şehitlerimiz için neden “Sivil Vatandaşlar” ifadesini kullandınız?

T24 Haber Merkezi

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Gara'daki 13 vatandaşın naaşının bulunmasına ilişkin kamuoyundaki tartışmaları Meclis gündemine taşıdı. Bu konuda MSB Hulusi Akar’a TBMM Başkanlığı aracılığı ile sorular yöneltti.

10 Şubat'ta yapılan harekatta Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, ‘sivil vatandaşlarımızı’ canice şehit ettiği Gara’daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadesinin kullanılmış olduğunu belirten Çıray, öldürülen vatandaşların içinde askerler de olduğunu ve bunun saklanması üzerine soru önergesi verdiğini ifade etti.

Çıray’ın soru önergesi şöyle:

1. Gara harekâtının bir amacının da “teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak” olduğunu açıkladınız. Harekâtı tam teyit sağlamadan mı başlattınız?

2.Bu konuda deneyimli olan askeri çevrelerden edindiğimiz bilgiye göre harekât “nokta tarzı rehine kurtarma” operasyonu tarzında yapılmalıydı. Halbuki sizin “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak,” şeklindeki beyanlarınızdan anlaşılmaktadır ki, siz aynı zamanda sınır dışında PKK’nın lojistik hatlarını kesme ve alan hakimiyeti tesis etme harekâtları da uygulamak istediniz.

Bu bir çelişki değil mi? Bu durumda Hava Kuvvetlerinin müdahalesinin çıkaracağı gürültünün mağaradaki PKK teröristlerini uyaracağını hiç düşünmediniz mi?

3.Harekâtın başladığını ifade ettiğiniz 10 Şubat 2021’de Sayın Erdoğan Türk milletine bir müjde vereceğini vaat etmiş, ancak bir müjde açıklaması yapılmamıştır. Söz konusu müjdenin Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bir ilgisi var mıdır? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı’na yanıltıcı bilgi verilmiş olabilir mi?

4.Mağarada bulduğunuz asker ve memur şehitlerimiz için neden “Sivil Vatandaşlar” ifadesini kullandınız? Böyle bir açıklama yapmanız, kaçırılan asker ve devlet memurları hakkında yaptığınız operasyonu yöneten olarak başarısızlığınızı gizlemek için miydi?

5.Şu an PKK'nın elinde 'zorla alıkonan' vatandaşlarımız var mı? Varsa ne zaman kaçırıldılar ve kaç kişiler?

6.Gara'da PKK tarafından infaz edilen asker şehitlerimiz ile ilgili açıklamayı neden siz veya Genelkurmay Başkanı değil de Malatya Valisi yaptı?

7.Bu operasyonun başarı ile yönetildiğini ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?