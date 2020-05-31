İyi Partili Çıray: Erken veya baskın seçim hiçbir şekilde Millet İttifakı'nı ürkütemez, 'Ya Allah işte böyle şaşırtır' sevinciyle karşılarız

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Bu tür tartışmalar hakikati bulandırıyor, yakıcı gerçekleri gölgeliyor. Ancak kasıtlı çarpıtmaları veya yanlış anlaşılmayı önlemek için hemen vurgulayayım: Bir erken veya baskın seçim hiçbir şekilde Millet İttifakı'nı ürkütemez. Bu doğrultuda alınacak kararı 'Ya Allah işte böyle şaşırtır' sevinciyle karşılarız." düşüncesini dile getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuşan Çıray, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'nda vücut bulan AKP iktidarları tarafından daimi bir seçim-referandum sarmalıyla yönetildi. Bu seçim-referandum süreçlerinde Sayın Bahçeli hep öncü oldu. Sonuçta bu sarmal, muhalif yorumcular dahil herkeste bir alışkanlık yaptı. Bayram değil seyran değil denecek durumlarda dahi seçim beklenmeye başlandı." dedi.

Çıray, "Yeni rejimin 16 Nisan Anayasası'na bakalım. Ona göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri -halk dilinde birbirinden ayrılamaz durumlar için yaygın biçimde söylenen şekliyle- 'Katolik nikâhı' ile birbirine bağlanmış durumda. Matematik olarak Meclis'te ne Cumhur İttifakı'nın, ne de muhalefetin tamamının erken seçim kararı çıkarma ihtimali yok. O halde tek çare; Türkiye'yi Sayın Erdoğan'ın seçime götürmesi. Ancak bu durumda hakkı olan 3 seneyi kullanmamış olacak. Zorda olan ekonomi, başarısız Covid -19 süreç yönetimi, hem de muhalefetin oylarının yüzde 55'te sabitlenmiş olması, erken seçimi halen imkânsız kılıyor." diye konuştu.

Çıray, "Eğer seçimlere ve seçim sonuçlarına daha önce hiç uygulamadıkları metotlarla müdahale edeceklerse, bunu 2023 Haziran'ındaki seçimlerde yapmaları daha makul, daha akıllıca olmaz mı? Çünkü böylece 2023 Haziran'ına kadar olan süreyi gözden çıkarmamış olurlar. Neyse bütün bunlar sadece nafile değil, Türk Milleti'nin genel iyiliğine, menfaatlerine, ihtiyaçlarına aykırı, onların cebine zarar veren tartışmalar. Biz, Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti ve Millet İttifakı olarak bütün ilgimizi ve dikkatimizi gerçek sorunlara vermek zorundayız. Erken seçimmiş, baskın seçimmiş bunlar bizim meselemiz değil. Asli ve hakiki gündemi karartmak, gölgelemek için atılan sahte işaret fişekleriyle gereksiz yere dolduruşa gelmeyelim." ifadesini kullandı.

Çıray, "Her şeyden önce Sayın Erdoğan'a koşulsuz bağlı seçmenlerin oranında sanıldığından çok daha fazla bir aşınma söz konusu. Bu aşınma Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ve Sayın Ali Babacan'ın farklı türden açıklamalarıyla hızlanmakta. Efendim, milletvekillerinin parti değiştirmesi engellenmeliymiş, bu yapılamıyorsa sıkı kayıtlara bağlanmalıymış. Neden? İyi Parti'nin YSK müdahalesiyle seçime girmesini engellemeye yönelik kumpas, Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü ahlaklı ve demokratik iş birliğiyle bozulduğu için mi? O dönemdeki tüzüğe göre çok yetkili Genel Sekreter olarak süreci ben takip ediyordum" düşüncesini dile getirdi.

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