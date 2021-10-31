İyi Partili Çıray, Bu seçimler Türk demokrasisinin ve milletinin son şansı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu seçimler Türk demokrasisinin ve milletinin son şansıdır. Beceremezsek otoriter rejim totaliter rejime dönüşür." düşüncesini dile getirdi.

Emekli amiraller bildirisinde imzası bulunan Türker Ertürk'ün, "Tarihimizde bir ilk oldu ve Washington Büyükelçiliğimiz binasının dış yüzeyine 29 Ekim’de Erdoğan’ın resmi asıldı. Buraya Atatürk ve/veya Türk Bayrağı asılmıştı 97 yıldır. Tüm çağdaş ülkelerde milli günlerde kurucu lider ve/veya bayrak asılır, siyasi liderin resmi asılmaz!" paylaşımını alıntılayan Çıray,"Bu seçimler Türk demokrasisinin ve milletinin son şansıdır. Beceremezsek otoriter rejim totaliter rejime dönüşür. Arkasından gelenler zalim kere zalim olurlar. Fakir ve medeniyetin çöplüğü bur ülke oluruz. Ama.. Başaracağız.. Başaracağız.. Başaracağız..!" ifadesini kullandı.