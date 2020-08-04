İyi Partili Çıray: Bu kafayla gidilirse sağlık sistemimiz çökebilir

Kurban Bayramı'nda çok sayıda vatandaşın tatile gitmesiyle birlikte Türkiye'deki Covid-19 vakalarında artış yaşanacağı endişesi doğmuştu. İyi Partili Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya konuya ilişkin uyarıda bulundu.

"Yoğun bakımlar bu vakaları karşılayamaz"

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de ilk vakanın görülmeye başladığı tarihten itibaren yapılan bilimsel uyarıları dikkate almadığını ileri süren Çıray, vaka sayılarında 'olağanüstü' bir artış olduğunu söyledi.

Bu artışın sonucu olarak da yoğun bakım hastalarında ve entübe hasta sayılarında da artışlar olduğunu ifade eden Çıray, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı bu sayıları objektif ve şeffaf olarak kamuoyuna duyurmak yerine gizleyerek, sansürleyerek vatandaşımızı tekrar rehavete itmekle kalmıyor, aynı zamanda bilim insanlarının gerçekçi bir değerlendirmeyle kendilerine yardımcı olmasının da önüne geçiyor.

"Buradan şimdi Sağlık Bakanı'nı samimi olarak uyarıyorum tekrar; bu kafayla giderlerse Eylül ve Ekim aylarında olağanüstü bir vaka sayısıyla karşılaşırız, yoğun bakımlar bu vakaları karşılayamazlar ve sağlık sisteminde çöküşle ne yazık ki hastalarımız karşı karşıya kalabilirler."