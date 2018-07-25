İyi Partili Çıray: Akşener'i ikna edeceğiz başka adayımız yok

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmama kararı için "İkna edeceğiz başka adayımız yok" dedi.

Çıray, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası görevini bırakma kararı alan ve olağanüstü kurultayda yeniden aday olmama kararının kesin olduğunu söyleyen Akşener'le ilgili olarak, "İkna edeceğiz, başka adayımız yok" dedi.

Çıray, Başkanlık Divanı'nın Akşener'i aday gösterme kararını oybirliğiyle teyit ettiğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da, "Biz onu ikna edeceğiz" ifadesini kullandı.

Daha önce aday olmayacağını açıklayan, ancak partilerin ikna etmeye çalıştığı Akşener, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla kararının kesin olduğunu söyledi. "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" ifadelerini kullanan Akşener, "Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim" dedi.

İyi Parti Başkanlık Divanı da Akşener'in yeniden aday gösterileceğini açıkladı. Başkanlık Divanı, seçimli kongrenin 12 Ağustos'ta yapılması için çalışma yürütüldüğünü duyurdu.