T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyi Partili Çıray: Akşener konuşmaya başladığında yayın kesildi, medyayı özgürleştireceğiz!

“Eğer TV'ler sıra bana geldiğinde yayını kesmemiş olsalardı şunu duyacaktınız..."

10 Mayıs 2018 23:00

Partisini temsilen konuşmaya başladığında televizyonların canlı yayınları kestiğini söyleyen İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Medyayı özgürleştireceğiz” dedi.

CHP’den İyi Parti’ye geçen milletvekillerinin geri dönüşü sırasında yapılan ortak basın toplantısının ardından kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Çıray, MEDYAYI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ! 15 değerli milletvekilinin CHP'ye dönmesi ile ilgili yaptığımız ortak basın toplantısında İyi Parti’yi temsilen konuşmaya başladığımda başta CNN Türk olmak üzere birçok TV canlı yayını kesti. Meral Akşener’den ne kadar çok korkulduğunu ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

“Eğer TV’ler sıra bana geldiğinde yayını kesmemiş olsalardı şunu duyacaktınız: Bu seçimler ikinci tura kalmayacak ve 24 Haziran akşamı Türkiye İYİ olacak" diyen Çıray, konuşmasının videosunu da paylaştı.

ETİKETLER

aytun çırayiyi partitelevizyonyayınkesinti
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-05-10T23:00:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/iyi-partili-ciray-aksener-konusmaya-basladiginda-yayin-kesildi-medyayi-ozgurlestirecegiz,625435","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/iyi-partili-ciray-aksener-konusmaya-basladiginda-yayin-kesildi-medyayi-ozgurlestirecegiz,625435"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24