İyi Partili Çıray: Akşener konuşmaya başladığında yayın kesildi, medyayı özgürleştireceğiz!

Partisini temsilen konuşmaya başladığında televizyonların canlı yayınları kestiğini söyleyen İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Medyayı özgürleştireceğiz” dedi.

CHP’den İyi Parti’ye geçen milletvekillerinin geri dönüşü sırasında yapılan ortak basın toplantısının ardından kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Çıray, MEDYAYI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ! 15 değerli milletvekilinin CHP'ye dönmesi ile ilgili yaptığımız ortak basın toplantısında İyi Parti’yi temsilen konuşmaya başladığımda başta CNN Türk olmak üzere birçok TV canlı yayını kesti. Meral Akşener’den ne kadar çok korkulduğunu ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

“Eğer TV’ler sıra bana geldiğinde yayını kesmemiş olsalardı şunu duyacaktınız: Bu seçimler ikinci tura kalmayacak ve 24 Haziran akşamı Türkiye İYİ olacak" diyen Çıray, konuşmasının videosunu da paylaştı.