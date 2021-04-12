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İyi Partili Çıray: Acilen RTÜK Başkanı’na üç hatta dördüncü maaş bağlanmasını talep ediyoruz!

12 Nisan 2021 13:24

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve İyi Parti milletvekili Aytun Çıray, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in "RTÜK dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum, bu da yasal ve etiktir" açıklamasına ilişkin olarak ironik bir paylaşımda bulundu. 

Çıray Twitter hesabından, "Kınıyorum! RTÜK Başkanımız 2 yerden maaş alıyormuş? Bu etik değildir! Acilen kendisine 3 hatta 4. maaş bağlanmasını talep ediyoruz!" ifadesini kullandı. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, birden fazla maaş tartışmaları aldığı ve bunun etik olmadığına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "Beni hedef göstermek amacıyla algı yaratanlar var. Ben bakan müsteşarıyken ne maaş alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum. RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir" dedi. 

TIKLAYIN | RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum; bu da yasal ve etiktir

 

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