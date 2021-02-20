İyi Partili Çıray: ABD, Gara operasyonu konusunda bilgilendirildi mi? 

İyi Partili milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanışman Aytun Çıray, 16 şehidin olduğu Gara operasyonuna ilişkin olarak, "ABD, Gara operasyonu konusunda bilgilendirildi mi?" diye sordu.

"Biz o şehitlerin ve şehit ailelerinin hakkını arıyoruz"

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuşan Çıray, "Biz o şehitlerin ve şehit ailelerinin hakkını arıyoruz. Bu vatanseverliğimizin gereğidir. Çünkü Türkiye'yi, verdiğimiz şehit sayısı ile övünen bir zihniyet yönetiyor. Uğur Bey ben, milli güvenliğimizi ilgilendiren açıklamalar yapmadan mutlaka uzmanları ile konuşuyorum. Müsteşarlık yapmış olmanın getirdiği bir deneyimle kılı kırk yarıyorum. Gara Operasyonu'nun asla alınmaması gereken bir risk olduğunu alenen emekli kurmay komutanlarımız da söylüyor. Nedenini büyük bir vuzuhla açıklıyorlar." dedi.

Çıray açıklamasında şunları kaydetti:

"Burada daha feci olan şey, başarı şansı zaten çok düşük olan bu operasyonun mutlak bir başarısızlıkla sonuçlanması için adeta yapılması gereken ne varsa yapılmış olması. Kandil'deki PKK canileri 8 Şubat'ta kongre salonunda verileceği dünya aleme ilan edilen müjde haberinin, Gara Operasyonu'yla ilgisini tahmin edememişlerse bile ABD tarafından tahmin edilmiştir. Acaba PYD/YPG'nin Suriye'deki müttefikleri ABD, operasyon konusunda bilgilendirildi mi? Çünkü Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın açıklamalarından, doğrudan rehine kurtarma operasyonu olmasa bile, bu operasyonun koşullarını hazırlamak için gerçekleşen Pençe Kartal- 2 Operasyonu'nun bölgedeki dost ve müttefiklerimizle koordineli bir şekilde yürütüldüğünü öğreniyoruz. Bu, aslında operasyonun gizliliği konusunda çok hayati bir güvenlik açığının söz konusu olması demek."