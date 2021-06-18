İyi Partili belediye meclis üyesi için rüşvet iddiaları üzerine ihraç süreci başladı

Gazete Duvar'dan Çağdaş Caner Koçak'ın haberine göre; İyi Parti Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Adnan Vedat Kenanoğlu, Gültepe Mahallesi'nde gerçekleşen bir imar planı için usulsüz olduğu gerekçesiyle şahsi olarak dava açtı. Davalı taraflardan iş adamı Ekrem Sarar, avukatı aracılığıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında Kenanoğlu'nun başka bir rakip firma tarafından azmettirildiği ve davadan vazgeçmek için rüşvet talep ettiği belirtildi.

İş adamı Ekrem Sarar'ın avukatının iddiasına göre; Kenanoğlu ve rakip firmanın sahibi birtakım kişileri iş adamı Sarar'a göndererek davadan vazgeçirmek için iki daire ve 500 bin TL istediği dile getirildi. Bu iddiaya dayanak olarak ise Kenanoğlu'nun bazı emlakçılarla davadan çekilmek için pazarlık yaptığına dair video gösterildi.

Bahsedilen güvenlik kamerası görüntü kayıtlarına istinaden açıklamada, "Şubat ayına ait olduğu söylenen güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüşmeyi yapan emlakçılar, kendi emeklerine karşılık alacakları hizmet bedelini alabilmek için müvekkilimin bilgisi dışında Adnan Kenanoğlu ile birkaç defa görüştükleri, davayı çekmesini istedikleri, ancak Kenanoğlu'nun 'ben 500 bin liradan aşağı almam, o inşaat firması sahibi ile de nasıl anlaşırsa anlaşsın, o bana davayı çek dediğinde çekerim' dediği haber verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İyi Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın durumdan haberdar olduğu, bahsi geçen video kaydının ise bizzat İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından da izlendiği ve sonrasında Adnan Kenanoğlu'nun disipline sevk edilmesinin Kayseri İl Başkanlığı'na bildirildiği belirtildi.

Kayseri İyi Parti İl Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapmış olduğu açıklamaklar eldeki bilgi ve belgeler incelendiğinde tatmin edici bulunmamış, kamu menfaati dışında, kendisinin ve başkalarının şahsi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği kanaatine varılmıştır. Parti tüzüğümüz ve disiplin kurallarına aykırı olarak yapmış olduğu fiil nedeni ile kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak disiplin işlemi partimiz organlarınca başlatılmıştır" denildi.

Yapılan açıklamaya tepki gösteren Kenanoğlu, yapılanın yargısız infaz olduğunu dile getirerek; "Hâkim olmuşlar, savcı olmuşlar bir kanaat oluşturmuşlar. Kanaatle karar verilmez. Kesin ve gerçek deliller olmadan kimseyi suçlayamazsınız. Ayrıca ben istifa ettim. İstifa eden biri için yönetim kurulu toplanıp ihraç kararı alıyor" dedi.