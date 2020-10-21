İyi Partili başkan "TKP'ye geçeriz AKP'ye geçmeyiz" dedi; Akşener'den de ittifak açıklaması geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyaret ettiği Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın "Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diye cevap veriyorum” dedi. Bunun üzerine ittifak açıklaması yapan Akşener de "Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur" diye konuştu.

Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın daha sonra 'TKP' ile ilgili sözleri için yaptığı açıklamada sözlerinin maksadından koparıldığını belirterek "Bugün Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in belediyemizi ziyaretinde kullandığım bir sözün, maksadından koparıldığını üzülerek gördüm. TKP'ye geçeriz, Ak Parti'ye geçmeyiz" sözü, 48 yıllık bir Ülkücü için, imkansızlığın tarifinden başka bir şey değildir. Teşbihte hata olmaz özdeyişini hatırlatır ve kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt gezileri kapsamında sabah saatlerinde Kayseri’ye hareket etti. Kayseri ziyareti öncesi Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyaret eden Akşener açıklamalarda bulundu. İyi Partili Belediye Başkanı Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diye cevap veriyorum” dedi. Bu ifadelerin üzerine İYİ Parti lideri Akşener’, Yalçın’a şöyle dedi; "Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur."

Kaynak: Yeniçağ - Berkay Bigeç / Halil Yatar