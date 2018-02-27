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İyi Partili Bal: 12 yaş sınırı, bu yaşın üstündeki çocuklarla ilişki kurulabilir gibi anlaşılabilir

"Bu sorunun çözümü eğitim"

27 Şubat 2018 00:20

Hülya Karabağlı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, çocuğun cinsel istismarının çocuk haklarının en ağır ihlali olduğunu belirterek, mevcut siyasi gündem ne olursa olsun öncelikle ele alınması gereken bir sorun olduğunu söyledi. Cezai müeyyidelerin artırılması gerektiğini söyleyen Bal, bu suçta ceza indiriminin olmaması ve af kapsamı dışında tutulaması gerektiğini belirtti. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarında yaşa göre kademeli ceza artırımına dönük sözlerine dikkat çeken Bal, Medeni Kanun ve  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerini hatırlatarak, “18 yaşın altındaki herkes çocuktur. 12 Yaş sınırı bu yaşın üstündeki çocuklarla ilişki kurulabilir gibi anlaşılabilir” uyarısında bulundu.

Cezai müeyyidelerin  tek başına çözüm olmayacağını ifade eden Bal, “Eğer gerekirse  hadım yapılmalı ama bunlar çözüm değil. Çözüm eğitim, toplumda topyekün seferberlik ilan edilmeli, çünkü bunlar bizim çocuklarımız ve geleceğimiz onlar” diye konuştu.

6 bakanlığın birlikte çalışma yürüttüğü son günlerin tartışmalı konusu olan çocuğa yönelik cinsel suçlar ile ilgili İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bal'ın, T24’e yaptığı değerlerdirmeler şöyle:

"Bekir Bozdağ’ın açıklamaları oldu. 12 yaş altında kalan çocuklara cezai müeyyidenin artırılması yönünde. Bizim Medeni Kanun ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. 12 yaş sınırı bu yaşın üstündeki çocuklarla ilişki kurulabilir gibi anlaşılabilir. Cezai müeyyide mutlaka attırılmalı asla ceza indirimi ve af olmamalı. Çocuğun cinsel istismarı çocuk haklarının en ağır ihlalidir.
Çocuğun cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen bu suçlar, mevcut siyasi gündem ne olursa olsun öncelikle ele alınması gerekir, hemen çözülmesi gereken bir sorun. Tek başına cezai müeyyideleri artırarak çözülecek bir sorun değildir. Takip etiğimiz için söylüyorum; bu konu ötelendi, ertelendi, sümenaltı edildi.  Birçok kanun teklifi verildi, bir türlü Meclis’e gelmiyor. Geçtiğimiz haftaki genel kurul görüşmelerinde komisyon raporu görüşmelerine ise çok az milletvekilinin katıldığı görüldü.

“Yüzde 700 artış bilinen bir de bilinmeyenler var”

Bu önleyici hizmetlerin çok hızlı bir biçimde ele alınması lazım.  Aileler, toplum, öğretmenler eğitilmeli. Çocukların nasıl istismar yüzde 700 arttı deniyor, bir de bilinmeyenler var.
Nasıl anlaşılır istismar, nasıl anlatılır ve nasıl tanımlanır.  Nasıl korunmak gerekir, ne yapılmalıdır. Bunlar ailelere ve topluma çok doğru bir biçimde anlatılmalı.  Hadım yasasından bahsediliyor, eğer gerekirse  hadım da yapılmalı ama bunlar çözüm değil.

“ Çözüm eğitim, topyekün seferberlik ilan edilmeli”

Çözüm eğitim, Toplumda topyekün seferberlik ilan edilmeli, çünkü bunlar bizim çocuklarımız ve geleceğimiz. İstismarın yüzde 66’sının akrabalar ve tanıdıklar tarafından yapıldığı belirtiliyor.  Bu konuların takipçisiyiz bir seferberlik meselesidir bu. Gündem ne olursa olsun  çocuk istismarı  meselesi çok önemli bir konu. Toplumun ne hale geldiğinin de  göstergesi  ve çok acıdır.
İktidarın, muhalefetindir demiyorum bütün  siyasi partilerin birlikte hareket etmesi gereken bir konudur."

 

 

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