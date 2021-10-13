İyi Partili Bahadır Erdem: Vatandaşlarımızın yüzde 70’i parlamenter sisteme dönmek istiyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi; 15 Ekim’den itibaren il il planladıkları ziyaret programı ile anlatmaya hazırlanıyor. Erdem, “Tüm Türkiye’de, ‘İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ seferberliği başlatacağız. Hedefimizde bütün Türkiye var, yedi bölgeye gideceğiz. Vatandaşlarımızın yüzde 70’i parlamenter sisteme dönmek istiyor” dedi.

Erdem, “Bu program öncelikle İyi Parti’nin il ve ilçe teşkilatlarıyla paylaşım toplantısı olacak. Aynı zamanda o illerdeki baroları ziyaret edeceğiz, illerdeki kanaat önderlerine gideceğiz. Sanayi odası, ticaret odası gibi başkanlıkları ziyaret edeceğiz, üniversitelerde rektörler ile bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Erdem, program kapsamında Adana’ya ise CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile gideceklerini söyledi.

Erdem’in programa ilişkin değerlendirmesi şöyle:

''Tüm Türkiye’de, ‘İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ seferberliği başlatacağız''

''Tüm Türkiye’de, ‘İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ seferberliği başlatacağız. Hedefimizde bütün Türkiye var, yedi bölgeye gideceğiz. Bazen bölgelerdeki en büyük ile giderek vatandaşların gelmeleri mümkün ve kolay olan diğer yan illeri de birleştirmemiz söz konusu olabilir. 15-16 Ekim’de Eskişehir’de olacağız. Mersin ile devam edeceğiz. Adana’ya gideceğiz, Karadeniz’e geçeceğiz, daha önce Gaziantep’e gideceğiz. Bütün illeri bu şekilde dolaşacağız.

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi anlatmaya, İyi Parti Hukuk ve Adalet Başkanlığı olarak gidiyoruz. Başkanı olarak ben bulunacağım ve başkan yardımcılarımız ile heyet halinde illerimize gideceğiz. İl ve ilçelerimizde partilerimizin neferlerine, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile neyi amaçladığımızı vatandaşlarımıza en doğru şekilde anlatabilsinler diye bu çalışmayı yapıyoruz. Bu ilk başta parti içi bir çalışma. Parlamenter sistemin toplumda karşılığını kamuoyu araştırmaları ve genel başkanımızın il il gezdiği her gün vatandaşlardan gelen geri bildirimler ve talepler ile görebiliyoruz.''

''Program basına açık olacak''

''Program basına açık olacak. Basın mensuplarımızı, bu çalışmalarımızı kamuoyuna yansıtmak için davet ediyoruz. Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının, dış ilişkilerdeki sıkışmasının, üniversite öğrencilerinin yatacak yurt bile bulamamasının, aklınıza gelebilecek her türlü yönetim sisteminin iflas etmesinin, yönetimdeki krizin sebebi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bir gün bile dayanacak gücü olmayan vatandaşlarımıza bu çalışmaları anlatmaları için basın mensuplarını bize yardım etmeye davet ediyoruz.

''Deva ve Gelecek Partisi ile birlikte çalışıyoruz''

Adana ziyaretini, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile yapacağız. İttifak olarak da DEVA ve Gelecek Partisi ile de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Türkiye’nin geleceği olarak ortak ilkeler ile birlikte çalışıyoruz.

''Vatandaşların yüzde 70’i parlamenter sisteme dönmek istiyor''

Her gittiğimiz yerde, ‘Parlamenter sisteme ne zaman dönüyoruz, ne zaman tek adam rejiminden kurtulacağız?’ soruları ile karşılaşıyorum. Kesinlikle inanıyorum ki bugün için vatandaşlarımızın yüzde 70’i parlamenter sisteme dönmek istiyor. Kamuoyu araştırmaları da bunu bire bir gösteriyor." (ANKA)